Мужчина решил показать местным жителям, что в Черном море водятся хищники. Затем он пожалел катрана и отпустил его в море.

В Сочи рыбаки поймали в сети маленькую акулу. Очевидец заснял необычный улов на видео.

Рыбаки установили сети для ловли барабули, но поймали акулу. Мужчина решил показать местным жителям, что в Черном море водятся маленькие хищники. Специалисты утверждают, что акула попала в сети во время охоты на стайку мелкой рыбы. Рыбак пожалел хищницу и отпустил её в море.

Акула катран обитает на глубине до 100-200 метров, в морской зоне над шельфом. Масса взрослой особи может достигать 14-15 килограмм. Катран значительно крупнее других представителей своего семейства. Некоторые виды могут быть не более 40-50 сантиметров.

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Видео: Telegram / Кубанские новости