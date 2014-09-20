Петербуржцам пообещали потепление в субботу

Синоптики предупреждают о сильной гололедице.

В субботу, 11 декабря, в Петербурге ожидают потепление: постепенно холода уйдут из региона, и температура в воскресенье вечером поднимется до нуля градусов. Об этом сообщил синоптик Александра Колесов "Петербургскому дневнику".

По мнению Колесова, предстоящие сутки ожидаются напряжёнными в плане погодных условий. Из-за низких температур воздуха у земли и теплого воздуха на высотах вместе с моросящими осадками приведут к образованию гололеда на всех поверхностях.

Гололедицу ждут в субботу и в ночь воскресенья. Днем в воскресенье пойдет мокрый снег.

Температура воздуха ночью в субботу опустится до -10 градусов, а днем поднимется до -2 градусов. Столбики термометров ночью в воскресенье покажут от -2 до -4 градусов, днем – от 0 до -2 градусов.

В МЧС также предупредили об усилении ветра и гололеда в Петербурге.

Фото: Piter.tv