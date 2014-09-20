Петербуржцам пообещали потепление в субботу

В субботу, 11 декабря, в Петербурге ожидают потепление: постепенно холода уйдут из региона, и температура в воскресенье вечером поднимется до нуля градусов. Об этом сообщил синоптик Александра Колесов "Петербургскому дневнику".
По мнению Колесова, предстоящие сутки ожидаются напряжёнными в плане погодных условий. Из-за низких температур воздуха у земли и теплого воздуха на высотах вместе с моросящими осадками приведут к образованию гололеда на всех поверхностях.
Гололедицу ждут в субботу и в ночь воскресенья. Днем в воскресенье пойдет мокрый снег.
Температура воздуха ночью в субботу опустится до -10 градусов, а днем поднимется до -2 градусов. Столбики термометров ночью в воскресенье покажут от -2 до -4 градусов, днем – от 0 до -2 градусов.
В МЧС также предупредили об усилении ветра и гололеда в Петербурге.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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