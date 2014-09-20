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Петербуржцам пообещали потепление в субботу
Сегодня, 17:50
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Петербуржцам пообещали потепление в субботу

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Синоптики предупреждают о сильной гололедице.

В субботу, 11 декабря, в Петербурге ожидают потепление: постепенно холода уйдут из региона, и температура в воскресенье вечером поднимется до нуля градусов. Об этом сообщил синоптик Александра Колесов "Петербургскому дневнику".

По мнению Колесова, предстоящие сутки ожидаются напряжёнными в плане погодных условий. Из-за низких температур воздуха у земли и теплого воздуха на высотах вместе с моросящими осадками приведут к образованию гололеда на всех поверхностях. 

Гололедицу ждут в субботу и в ночь воскресенья. Днем в воскресенье пойдет мокрый снег.

Температура воздуха ночью в субботу опустится до -10 градусов, а днем поднимется до -2 градусов. Столбики термометров ночью в воскресенье покажут от -2 до -4 градусов, днем – от 0 до -2 градусов.

В МЧС также предупредили об усилении ветра и гололеда в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, погода в петербурге, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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elamkes
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Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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