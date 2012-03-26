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В МЧС предупредили об усилении ветра и гололеда в Петербурге
Сегодня, 15:51
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В МЧС предупредили об усилении ветра и гололеда в Петербурге

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Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.

В субботу, 11 декабря, в Петербурге ожидают усиление ветра и сильную гололедицу, сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу. 

Согласно информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в городе ожидается гололед,сильная гололедица, усиление юго-восточного, южного ветра до 15 м/с.

Во время перемещения по скользкой улице не спешите, избегайте резких движений, постоянно смотрите себе под ноги; если нужно осмотреться, не стоит этого делать на ходу – лучше остановиться. Ноги должны быть слегка расслаблены и согнуты в коленях, корпус при этом чуть наклонен вперед. Держать по привычке руки в карманах в гололед опасно: при падении едва ли будет время их вынуть и ухватиться за что-нибудь. Пожилым людям рекомендуется обзавестись тростью с резиновой набойкой.

советуют в МЧС

Водителям же советуют снизить в два-три раза интенсивность ваших разгонов, торможений и поворотов, и тогда проблем на скользкой дороге не будет. В гололед принято применять торможение двигателем, не выключая зажигание и передачу. Ездить по глубокому снегу необходимо без остановок и переключения передач, маневрировать на льду возможно, но очень аккуратно, не совершая резких движений.

Горожанам необходимо проявлять внимание и осторожность.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, петербург, усиление ветра
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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