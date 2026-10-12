ФСБ показала кадры с отцом и дочерью, осужденными на Кубани за госизмену

Злоумышленники хотели служить в ВСУ.

Российсие силовые структуры опубликовали кадры с двумя жителями Краснодарского края, осужденными за государственную измену и участие в деятельности террористической организации. Соответствующее заявление журналистам сделали представители Центра общественных связей при ФСБ РФ. Они пояснили, что в кадре продемонстрировано задержание Дмитрия Мишанина, допросы и переписки с представителями украинской организации. В надзорном ведомстве добавили, что Дмитрий Мишанин и его 19-летняя дочь Ольга передавали властям из соседнего государства сведения о российских военнослужащих и планировали выехать на украинскую территорию для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

Напомним, что Южный окружной военный суд приговорил россиянина к 18 годам лишения свободы, а его дочь - к семи годам заключения. Фигуранты уголовного дела признаны виновными в государственной измене, а также участии в деятельности организации, признанной террористической в России. Мужчина из города Сочи, осужденный Южным окружным военным судом в Ростове-на-Дону признался в ходе допроса оперативникам в том, что направлял киевскому режиму координаты местной системы противовоздушной обороны (ПВО).

Вел подпольную деятельность, ездил из Абхазии в Краснодар, с Краснодара в Абхазию, передавал координаты ПВО. Хотел уехать туда, но у меня не получилось. Из-за того, что у меня долги, границу не получилось пересечь, поэтому решил вести подпольную деятельность. заключенный на допросе

Сериал об операциях спецназа ФСБ сняли в Ленинградской области.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России