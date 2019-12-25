Власти заменили более 250 км коммунальных сетей в СЗФО с 2022 года

Правительство ведет планомерную работу по совершенствованию сферы ЖКХ.

В Северо-Западном федеральном округе за четыре года заменили 251 км коммунальных сетей и построили 131 объект ЖКХ. Эта работа помогает снизить аварийность, обеспечить бесперебойное водоснабжение и отопление в домах. Новость появилась на сайте кабмина.

Заместитель Правительства России Марат Хуснуллин рассказал, что с привлечением федбюджета построили 80 объектов, а при поддержке Фонда национального благосостояния – 51. Он уточнил, что самая большая протяженность обновленных сетей в Архангельской области. Далее следуют Псковская и Мурманская области. Так, например, в военном городке Остров-3 соорудили очистные сооружения канализации. Теперь современные технологии качественно очищают сточные воды.

В Санкт-Петербурге за счёт средств ФНБ завершили первый этап строительства второй нитки главного канализационного коллектора северной части города. В результате качество коммунальных услуг улучшилось для 500 тысяч жителей. Сообщают в Правительстве РФ

Также привели в порядок кронштадтский водовод протяжённостью 2,2 км сетей и 2-км водопровод в Ломоносове. Благодаря этому более 44 тыс. человек получили доступ к еще более качественным коммунальным услугам.

Модернизация коммунальной инфраструктуры – это базовая задача для повышения качества жизни людей. В целом в России с 2022 года в рамках данных программ построено и модернизировано почти 2,6 тыс. объектов ЖКХ, в том числе более 4,4 тыс. км инженерных сетей. Василий Купызин, генеральный директор Фонда развития территорий

Ранее сообщалось, что 21 региону страны власти списали часть бюджетных кредитов.

