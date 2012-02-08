Хуснуллин обсудил в Петербурге строительство нового скоростного обхода КАД-2

Вице-премьер провел совещание с губернатором Александром Бегловым, посвященное развитию транспортного узла города. Проект нового кольца находится на особом контроле у президента.

Вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки в Северную столицу провел встречу с губернатором Александром Бегловым. Основной темой совещания стало развитие транспортной системы города, в частности возведение новой кольцевой магистрали КАД-2.

Хуснуллин подчеркнул необходимость формирования единой транспортной модели для Петербурга и Ленинградской области. По его словам, требуется объединить все составляющие в общий каркас, чтобы добиться максимально эффективного развития на перспективу.

Особое внимание уделили проекту дальнего скоростного обхода КАД-2, который находится под личным контролем президента. Новая трасса призвана разгрузить существующее кольцо, ежедневно пропускающее до 200 тысяч автомобилей. Кроме того, магистраль обеспечит движение транзитного транспорта, включая грузовые потоки из портов Балтики, Архангельска и Мурманска. Хуснуллин назвал эту задачу масштабной и способной кардинально изменить транспортную ситуацию в регионе.

На данный момент транспортный узел Петербурга занимает второе место в России по объему перевозок, а сама агломерация является второй по численности населения в стране. При этом Ленинградская область демонстрирует высокие показатели ввода нового жилья, что дополнительно обостряет вопрос транспортной доступности.

Ранее сообщалось, что в Петербурге стартует озеленение территорий в рамках месячника по благоустройству.

Фото: пресс-служба Правительства России