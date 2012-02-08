Врач Зыкова обсудила варианты заражения мононуклеозом или "болезнью поцелуев"

Инфекционный мононуклеоз, который также называют "болезнью поцелуев", чаще всего передается через слюну. Об этом РИА Новости рассказала доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ИКМ Пироговского университета Минздрава России Ольга Зыкова.

По словам специалиста, заражение возможно при контакте со слюной больного человека или носителя вируса. Кроме того, вирус может передаваться через общую посуду, столовые приборы, зубные щетки, стаканы, чашки и помаду. Реже мононуклеоз распространяется воздушно-капельным путем, при переливании крови или от матери ребенку во время беременности.

Зыкова отметила, что после инфицирования вирус остается в организме человека на всю жизнь. По ее словам, среди людей старше 30 лет инфицированность достигает примерно 90 процентов. Чаще всего заболевание встречается у детей до шести лет, а также у подростков и молодых людей.

Обычно инфекционный мононуклеоз протекает доброкачественно, однако в отдельных случаях возможны осложнения, включая гепатит, миокардит, пневмонию, энцефалит и анемию. Заболевание характерно только для человека. Его вызывают герпесвирусы, прежде всего вирус Эпштейна — Барр.

