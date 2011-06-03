В Финском заливе спасли 230 рыбаков, отрезанных от берега трещиной во льду

Среди спасённых — четверо детей, их доставляли на берег катерами на воздушной подушке.

Днём 1 марта спасатели МЧС провели масштабную операцию в акватории Финского залива. Из-за внезапно образовавшейся трещины шириной 2–3 метра в 500 метрах от берега оказались отрезаны от суши 230 рыбаков-любителей, в том числе четверо детей. Всех удалось эвакуировать, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о происшествии поступил в 13:08. Спасатели оперативно вышли в акваторию на катерах на воздушной подушке и несколькими рейсами доставили людей на берег. Очевидцы рассказали, что трещина вдоль берега начала расти внезапно, многие не успели вернуться самостоятельно.

Трещина пошла, мы еле успели её обойти и выйти на сушу. Ещё бы минута — и остались бы со всеми. На льду осталась парочка инспекторов рыбохраны, они вызвали катер и организовали доставку. Максим, очевидец

В МЧС отметили, что штрафовать спасённых не будут, так как сейчас запрет на выход на лёд Финского залива не действует. Операция может стать рекордной по числу одновременно спасённых рыбаков в этом сезоне.

