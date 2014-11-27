Осуждённый за теракт в метро Петербурга стал злостным нарушителем в колонии

Мухамадюсуп Эрматов, приговорённый к 28 годам, просил о переводе ближе к родным, но получил отказ из-за отрицательного поведения

Осуждённый за теракт в петербургском метро в 2017 году Мухамадюсуп Эрматов признан злостным нарушителем порядка в исправительной колонии Красноярского края. Об этом свидетельствуют материалы суда, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости. Эрматов просил о переводе в учреждение ближе к месту жительства родственников, но получил отказ.

Как следует из документа, администрация колонии характеризует Эрматова отрицательно: он не имеет поощрений и является злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания. Именно это стало причиной отказа в переводе ближе к семье.

Напомним, днём 3 апреля 2017 года в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошёл подрыв самодельного взрывного устройства. В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист-смертник, ещё 67 пострадали. Второе взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель, обнаружили на станции "Площадь Восстания" и обезвредили на месте .

Следствие установило, что теракт совершили участники радикального сообщества "Катиба Таухид валь Джихад"* (запрещено в РФ). Исполнителем был 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов .

В декабре 2019 года суд признал 11 человек виновными в совершении теракта, участии в террористическом сообществе и других преступлениях. Организатор Аброр Азимов получил пожизненный срок, ещё десять фигурантов — от 19 до 28 лет колонии .

Мухамадюсуп Эрматов был приговорён к 27 годам и 10 месяцам лишения свободы. Согласно материалам дела, именно ему предполагаемый смертник передал компоненты для третьего взрывного устройства, которое сообщники пытались собрать, но были задержаны силовиками .

В ноябре 2025 года суд взыскал с осуждённых 67 миллионов рублей по иску метрополитена . Никто из фигурантов вину так и не признал.

Ранее Piter.TV сообщал, что осужденному за теракт в метро Петербурга отказали в переводе ближе к дому.

Фото: Piter.TV

* Сообщество запрещено в РФ как террористическое