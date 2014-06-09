За подготовку теракта троих россиян приговорили к 8 и 10 годам тюрьмы

Троих мужчин, которые готовили теракт на территории Ростова-на-Дону, приговорили к срокам лишения свободы от 8 до 10 лет. Они готовили поджог местного военного комиссариата. Об этом сообщает ТАСС.

В Южном окружном военном суде вынесли приговор трем задержанным, которые планировали поджог военкомата. Суд установил, что сподвиг их на это член незарегистрированного леворадикального объединения "Революционная рабочая партия". Своей целью злоумышленники выбрали здание военкомата Советского и Железнодорожного районов.

Ранее сообщалось, что на Балтийском вокзале полицейские задержали жителя ближнего зарубежья, который находился в межгосударственном розыске. Он скрывался от правоохранительных органов родного края с 2019 года за хулиганство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. У него также нашли поддельные паспорт гражданина России и водительское удостоверение. Решается вопрос об экстрадиции.

