Украинцев предупредили о запуске "Орешника"

Украинские мониторинговые ресурсы сообщили о подготовке ВС РФ к пуску "Орешника".

Войска ВС РФ якобы начали подготовку к запуску баллистической ракеты средней дальности "Орешник". Это якобы произойдет полигона "Капустин Яр" сообщил украинский мониторинговый Telegram-канал "еРадар".

В публикации отметили, что в настоящее время на полигоне ведут необходимые подготовительные действия. Возможный пуск баллистической ракеты средней дальности "Орешник" ожидается в ближайшее время.

Однако точная цель работ — тренировочный пуск или удар во время новой атаки по Украине — остается неизвестной, добавили журналисты.

В ночь на 24 мая российские подразделения атаковали объекты военного управления, авиабазы и предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, применив ракеты "Орешник". В Кремле массированную атаку назвали ответом на удар ВСУ по колледжу в Старобельске.

В Великобритании оценили массированный удар ВС РФ по Украине, отметив, что прилеты "Орешника" повергли в панику лидера киевского режима Владимира Зеленского.