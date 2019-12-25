Петербургская ветклиника обогнала московские сети в рейтинге Forbes

Третью строчку заняла московская сеть "Белый клык" с выручкой 1,34 млрд рублей.

Петербургская сеть "Ветеринарная клиника доктора Сотникова" возглавила рейтинг крупнейших ветеринарных клиник и сетей России по версии Forbes. Список составлен по итогам 2025 года, в него вошли 20 игроков.

Совокупная выручка всех участников рейтинга составила 14,05 млрд рублей — на четверть больше, чем годом ранее. Клиника доктора Сотникова показала результат 1,64 млрд рублей, что позволило ей занять первое место.

На втором месте оказались компании "Прайд" и "Ситивет", которые юридически связаны, поэтому их показатели объединили — 1,44 млрд рублей.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)