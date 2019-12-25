Петербургская ветклиника обогнала московские сети в рейтинге Forbes

Петербургская сеть "Ветеринарная клиника доктора Сотникова" возглавила рейтинг крупнейших ветеринарных клиник и сетей России по версии Forbes. Список составлен по итогам 2025 года, в него вошли 20 игроков.
Совокупная выручка всех участников рейтинга составила 14,05 млрд рублей — на четверть больше, чем годом ранее. Клиника доктора Сотникова показала результат 1,64 млрд рублей, что позволило ей занять первое место.
На втором месте оказались компании "Прайд" и "Ситивет", которые юридически связаны, поэтому их показатели объединили — 1,44 млрд рублей.
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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)
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