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Столкновение байкера с легковушкой на КАД попало на видео

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Мотоциклист 1981 года рождения госпитализирован в тяжелом состоянии. 

Жёсткое ДТП с мотоциклистом на КАД попало на видеорегистратор автомобиля, двигавшегося сзади. Видео опубликовал канал "Мегаполис".

По предварительной информации, авария произошла утром 10 августа на 73-м километре внешнего кольца КАД. Байкер начал обгонять легковушку, и в этот момент она начала перестраиваться. От удара мотоциклист рухнул на асфальт и пролетел ещё несколько метров.

 Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП

По данным представителей группы "Мотосолидарность ДТП", мотоциклист 1981 года рождения госпитализирован в тяжелом состоянии. 

Ранее байкер сломал ногу после ДТП на Пискаревском проспекте.

Видео: МАКС/ Мегаполис

Теги: авария с мотоциклом, кад
Категории: Происшествия, Лента новостей, ДТП,

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