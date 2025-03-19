Столкновение байкера с легковушкой на КАД попало на видео

Мотоциклист 1981 года рождения госпитализирован в тяжелом состоянии.

Жёсткое ДТП с мотоциклистом на КАД попало на видеорегистратор автомобиля, двигавшегося сзади. Видео опубликовал канал "Мегаполис".

По предварительной информации, авария произошла утром 10 августа на 73-м километре внешнего кольца КАД. Байкер начал обгонять легковушку, и в этот момент она начала перестраиваться. От удара мотоциклист рухнул на асфальт и пролетел ещё несколько метров.

Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП

По данным представителей группы "Мотосолидарность ДТП", мотоциклист 1981 года рождения госпитализирован в тяжелом состоянии.

Ранее байкер сломал ногу после ДТП на Пискаревском проспекте.

Видео: МАКС/ Мегаполис