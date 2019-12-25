В Петербурге продолжают контроль за ТС, которые осуществляют доставку грузов

Комитет по благоустройству Петербурга продолжает мероприятия по контролю за транспортными средствами, которые осуществляют доставку грузов по дорогам общего пользования регионального значения. Этим летом отмечается хорошая тенденция.
Сейчас, летом перевозчики в основном стремятся соблюдать требования, которые город предъявляет к фурам и другим большегрузам. Возможно, кто-то уже ощутил на себе действие административного законодательства, заплатил несколько сотен тысяч рублей штрафа и теперь подумает, прежде чем отправлять на линию машину с перевесом, а кто-то просто решил не рисковать и не отступать от правил передвижения по улицам.
Сергей Петриченко, глава комблага
В июле провели 15 рейдов. Процедуры проходили на стационарных пунктах мониторинга, расположенных в Шушарах и в Парголово. Было произведено свыше 500 взвешиваний, составлено 55 актов с результатами измерений параметров. Грубые нарушения не выявлены.
Ранее на Piter.TV: на уборку петербургских улиц тратят по 7 тыс. кубометров воды ежедневно.
Фото: ВКонтакте / Сергей Петриченко
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