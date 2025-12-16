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Мужчина, который готовил теракт в Петербурге, заключен под стражу

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Следственная служба возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

Сотрудники УФСБ России по Петербургу и Ленинградской области пресекли деятельность местного жителя 1974 года рождения. Было установлено, что подозреваемый общался в интернете с представителем Главного управления разведки министерства обороны Украины и по указанию куратора готовил диверсионно-террористический акт. 

Следственная служба возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Мужчина задержан и заключен под стражу. В настоящее время проводится дальнейший комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге завели дело о публичном оправдании терроризма за выкрики в метро. 

Видео: пресс-служба ФСБ России 

Теги: теракт, фсб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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