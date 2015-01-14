В Петербурге завели дело о публичном оправдании терроризма за выкрики в метро

Мужчина 1991 года рождения выкрикивал оскорбления в адрес президента РФ и участников СВО, а также поддерживал террористов. Ему грозит до пяти лет лишения свободы и аннулирование российского паспорта.

В Санкт-Петербурге против мужчины возбудили уголовное дело по статье "Публичное оправдание терроризма" после того, как он выкрикивал в метро оскорбительные фразы в адрес президента России и участников специальной военной операции, а также высказывался в поддержку террористов. Санкция по статье предусматривает до пяти лет лишения свободы. Об этом пишет ТАСС.

По данным правоохранителей, мужчина был задержан за хулиганские действия и помещен в изолятор временного содержания на 10 суток. Инцидент произошел в конце февраля: фигурант 1991 года рождения выкрикивал в метро оскорбления и поддерживал членов террористической группировки, организовавшей теракт в "Крокус Сити Холле".

Собеседник ТАСС отметил, что мужчина получил российский паспорт относительно недавно, в 2024 году. В настоящий момент проводится проверка обстоятельств получения гражданства, по итогам которой его паспорт могут аннулировать.