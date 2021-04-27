В Петербурге скрутили полицейского по обвинению в разбое

Оперативники ГУ МВД проникли в квартиру.

Красногвардейский районный суд Петербурга отправил под арест двух сотрудников полиции, обвиняемых в разбое. Под стражу до 17 апреля взяты оперуполномоченный отдела оперативно-поискового бюро ГУ МВД Даниил Мерзликин и Таймураз Попов. Им вменили часть 3 статьи 162 УК РФ — разбой с незаконным проникновением в жилище. Об этом 19 февраля сообщила объединенная пресс-служба судов.

По версии Следственного комитета, не позднее 17 февраля Мерзликин и Попов надели балаклавы и ворвались в квартиру к мужчине, который, предположительно, торговал запрещенными веществами. Хозяина жилья связали, избили, а затем забрали его мобильник и две коробки с растительным наркотиком.

Задержали фигурантов почти сразу. Уже на следующий день им предъявили обвинение. Вину оба не признали.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу