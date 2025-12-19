В Твери задержан подозреваемый в убийстве во Фрунзенском районе

Полиция Фрунзенского района Петербурга задержала в Твери предполагаемого убийцу. Об этом рассказали в МВД России.
По предварительным данным, накануне на улице Ерофеева поймали 42-летнего жителя Северной столицы, который находился в федеральном розыске. Убийство злоумышленник мог совершить в 2023 году на Белградской улице: он напал с кувалдой на 52-летнюю женщину, в результате чего она скончалась на месте происшествия.
Задержанного доставили в Петербург для передачи следственным органам.
Ранее на Piter.TV: дело семьи убитого девятилетнего мальчика рассмотрит спецкомиссия. По словам Анны Митяниной, родители ребенка ранее привлекались к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все