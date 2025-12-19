Дело семьи убитого девятилетнего мальчика рассмотрит спецкомиссия

Анна Митянина заявила о безнадзорности убитого мальчика в Петербурге.

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина прокомментировала похищение и убийство девятилетнего мальчика, отметив, что семья ребенка ранее попадала в поле зрения органов профилактики. Об этом она сообщила в комментарии изданию "КП-Петербург".

Анна Митянина заявила, что ситуация в семье девятилетнего мальчика, погибшего в Санкт-Петербурге, будет рассмотрена на комиссии по делам несовершеннолетних. По ее словам, родители ребенка ранее привлекались к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Омбудсмен подтвердила информацию о том, что мальчик не посещал школу. По предварительным данным, родители могли не оформить необходимые документы для его обучения. В настоящее время эти обстоятельства подлежат проверке.

По словам детского омбудсмена, специалисты изучат не только условия жизни семьи, но и действия социальных служб и органов опеки. Проверка может завершиться дополнительными мерами реагирования, включая возможное ограничение или лишение родителей прав в отношении других детей, если будут выявлены системные нарушения.

Анна Митянина отметила, что окончательные выводы делать преждевременно. Решения будут приниматься по итогам заседания комиссии по делам несовершеннолетних и комплексной оценки всех обстоятельств произошедшего.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области