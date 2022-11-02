В Приморском районе Петербурга кроссовер врезался в автобус

В Петербурге на улице Парашютной, недалеко от дома №11, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием кроссовера и автобуса. По информации 78.ru, в результате столкновения у легкового автомобиля оказался разбит бампер, а общественный транспорт получил повреждения задней двери.

Оба водителя настаивают на своей невиновности. По словам водителя автобуса, он совершал манёвр поворота, когда в него на высокой скорости влетел в автомобиль.

В аварии никто не пострадал.

