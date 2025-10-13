Через точки Украина легализовывала украденные путем мошенничества деньги россиян.

Российские силовые структуры задержали на территории столицы более 20 работников нелегальных криптообменников, через которые мошеннические колл-центры из Украины выводили за рубеж похищенные денежные средства граждан. Соответствующими данными с журналистами поделились представители Центра общественных связей при ФСБ России. Эксперты заметили, что работа о выявлению противоправной деятельности организована совместно с правоохранительными органами страны.

Пресечена работа 9 координируемых из-за границы каналов вывода средств за рубеж с использованием криптовалюты... В Москве в бизнес-центре "Москва-Сити". ЦОС ФСБ России

Поцмано свыше 20 сотрудников незарегистрированных пунктов обмена криптовалюты. Через данные точки кураторы из киевского режима из колл-центров легализовывали средства, похищенные у россиян в результате актов дистанционного мошенничества.

ФСБ задержала трех подростков за подготовку теракта на объекте Росгвардии в Приморье.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России