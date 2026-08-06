ФСБ задержала трех подростков за подготовку теракта на объекте Росгвардии в Приморье

Несовершеннолетние собирали информацию о военнослужащих, участвовавших в спецоперации.

Российские силовые структуры задержали трех несовершеннолетних, которые по заданию кураторов планировали совершить теракт на объекте Росгвардии в Приморском крае. Об этом сообщила пресс-служба ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, задержанные связались с представителем террористической организации, запрещенной на территории России. После этого подростки, проживающие в Находке и Владивостоке, собирали сведения о военнослужащих органов правопорядка, которые участвовали в СВО.

Несовершеннолетние вели съемку мест жительства и работы военнослужащих, а также фотографировали их машины и места парковки. Также куратор поручил им спрятать взрывчатку для совершения диверсионно-террористического акта.

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовные дела по двум статьям: о государственной измене и участии в деятельности террористической организации.

Ранее мы сообщали, что в Калужской области задержали планировавшего поджог военкомата мужчину.

Видео: пресс-служба ЦОС ФСБ.