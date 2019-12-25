Упавший в тайге Приангарья самолет Cessna 182 почти не пострадал

Упавший на территории тайги Бодайбинского района Иркутской области самолет Cessna 182 почти не поврежден. Соответствующими данными с подписчиками через собственный аккаунт в национальном мессенджере "Макс" российский губернатор Игорь Кобзев. Чиновник заметил, что оба летчика смогли выжить при авиакрушении. В оперативных службах уточнили журналистам информационного агентства "ТАСС", что спасатели и очевидицы наблюдали самолет с воздуха. Визуально борт остается целым, он машины оторвался только капот.

Как они рассказали, самолет при происшествии почти не пострадал. Что стало причиной происшествия, еще предстоит разобраться. Главное, что оба члена экипажа живы. Игорь Кобзев, глава Иркутской области

Напомним, что 3 августа самолет Cessna 182 перестал выходить на связь в Бодайбинском районе. Пропавший легкомоторный самолет, по данным СМИ, принадлежит компании "Гоставиа" из Ленинградской области. Также уточняется, что с Иркутской базой авиационной и наземной охраны лесов у компании заключен контракт на проведение авиационных работ. В салоне воздушного судна находились два человека. Речь идет о командире и летчике-наблюдателе. Самолет и пилоты были обнаружены накануне. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Предварительной причиной крушения Ту-22М3 назвали отказ двигателей.

Фото: Макс / #кобзев насвязи