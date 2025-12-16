Предварительной причиной крушения Ту-22М3 назвали отказ двигателей

Игорь Кобзев раскрыл подробности о состоянии пострадавших членов экипажа самолета.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил через социальные сети о том, что причиной крушения российского бомбардировщика Ту-22М3 в регионе мог стать отказ двигателей. Соответствующий комментарий чиновник сделал в собственном аккаунте в национальном мессенджере "Макс". Ранее министерство по обороне страны уточнило, что боевой самолет Военно-косиических сил потерпел аварию в рамках планового учебно-тренировочного полета. Чрезвычайная ситуация зафиксирована в момент, когда экипаж зашел на посадку. Летчики смогли вовремя катапультироваться и выжить. На земле разрушений не было допущено.

Предварительно, причина крушения - отказ двигателей. Игорь Кобзев, глава Иркутской области

Глава российского региона пояснил, что экипаж упавшего в Боханском районе бомбардировщика в настоящее время доставлен в больницу и проходит необходимые медицинские обследования. По словам Игоря Кобзева, состояние троих членов экипажа оценивается врачами как легкой степени тяжести, одного - как средне тяжелое. Сейчас жизни пациентов ничего не угрожает.

Сверхзвуковой самолет Ту-22 разбился в Иркутской области.

Фото: Макс / #Кобзевнасвязи