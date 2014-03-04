Режим ЧС могут ввести в Новосибирской области из-за засухи

Глава региона призвал предпринять меры для поддержки и защиты аграриев.

На территории Новосибирской области в связи с последствиями засухи может быть введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий комментарий глава российского региона дал коллегам, выступая 17 августа на оперативном совещании в областном правительстве. Губернатор Андрей Травников пояснил, что вопрос будет рассматриваться. Местный вице, а по совместительству министр сельского хозяйства в области Андрей Михайлов заметил, что к настоящему времени обмолочено около 25% площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами. Средняя урожайность составляет 21 ц / га.

Погодные условия этого лета дают нам снижение по урожайности и по валовому сбору по кругу ориентировочно на 30%. Есть, к сожалению, и гибель посевов. Андрей Михайлов, министр сельского хозяйства в Новосибирской области

Новосибирский губернатор рассказал, что попросил у Путина на личной встрече.

Фото: Вконтакте / Андрей Травников