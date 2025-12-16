Сверхзвуковой самолет Ту-22 разбился в Иркутской области

Воздушное судно упало на берегу Ангары.

Советский сверхзвуковой самолет Ту-22 потерпел крушение возле Свирска в Иркутской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, экипаж судная успел спастись. По словам очевидцев, они видели, как люди выпрыгнули из падающего самолета на парашютах.

После этого судно упало на берегу Ангары. На месте ЧП появился огромный столб дыма. Предварительной причиной крушения назван отказ двигателей. На борту Ту-22 находились командир корабля, его помощник, штурман-навигатор и штурман-оператор

В Минобороны сообщили, что самолет рухнул при заходе на посадку во время планового учебно-тренировочного полета. Экипаж успешно катапультировался, разрушений на земле после крушения нет.

Ранее мы сообщали о падении учебного самолета возле жилого дома в Татарстане. В результате происшествия пострадали шесть человек.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)