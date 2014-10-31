Учебный самолет упал возле жилого дома в Татарстане

Причины и обстоятельства случившегося в Дербышках уточняются.

На территории частного дома в селе Дебрышки в Татарстане упал летательный аппарат Соответствующее заявление сделали журналисты из Telegram-каналов BAZA и 112. Местные источники сообщили аудитории в социальных сетях о том, что предположительно, речь идет об учебном самолете. Сейчас к месту инцидента направлены сотрудники экстренных служб. Сведений о пострадавших на текущий момент нет. Информация об обстоятельствах падения средства уточняются.

Напомним, что ранее самолет Ан-2 потерпел крушение в Забайкальском крае, в Читинском районе. В региональном уровне ГУ МЧС сообщили, что легкомоторный самолет ДОСААФ приземлился в районе СНТ "Топограф" спустя 16 минут после взлета. На борту находились десять парашютистов и член экипажа. Шесть человек пострадали в результате инцидента. На месте аварии работали 37 человек, включая 13 сотрудников от ГУ МЧС. Дополнительно были задействованы четыре единицы техники.

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Фото и видео: Telegram / BAZA, 112