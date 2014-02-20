В ГД рассказали, как оформить единый билет для путешествий по России

Надежда Школкина объяснила популярность и удобство мультимодальных маршрутов.

Единый билет для путешествий по России, при котором пассажир следует по маршруту без необходимости самостоятельно планировать свои пересадки или необходимости стыковать по времени транспортные средства, можно оформить в кассах любого железнодорожного вокзала, через онлайн-сервисы "РЖД" или на ресурсах по покупке авиабилетов. Соответствующее заявление сделала в интервью журналистам "РИА Новостей" первый заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по экономической политике, а также по совместительству координатор направления народной программы партии "Единая Россия" "Развитие туризма" Надежда Школкина. Парламентарий из нижней палаты уточнила, что граждан, желающих путешествовать по стране, с каждым днем становится все больше. Для этого федеральные власти предусмотрели проект билета, который будет включать в себя схему "поезд + автобус" или "самолет + автобус".

Чтобы путешествие было более спокойным и удобным необходимо продумать не только сам отдых, но и транспортную логистику, ведь все хотят максимально комфортно и в короткие сроки добраться до места назначения. И здесь на помощь приходят так называемые мультимодальные маршруты. Надежда Школкина, депутат Госдумы РФ

Депутат уточнила, что билет "самолет + автобус" оформляется через сервисы для покупки авиабилетов онлайн и кассы транспортно-туристических агентств. Надежда Школкина добавила, что на данный момент в России работают 56 мультимодальных маршрутов, расположенных на территории девяти субъектов, а также пять мультимодальных маршрутов в Абхазии.

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Фото: Pitet.tv