В Госдуме заявили об усилении контроля за деятельностью работников ЖКХ

Владимир Кошелев рассказал о том, как власти хотят сократить риски коммунальных аварий.

В Государственной думе заявили об усилении контроля за деятельностью работников жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Известно, что по стране с 1 июля владельцы объектов коммунального и теплоэнергетического хозяйства обязаны ежегодно с июля по ноябрь, в ежемесячном режиме, отчитываться о своей деятельности, что поможет исключить риск серьезных аварий. Документы будут направляться сначала в территориальные управления ЖКХ субъектов, а те - передавать сводные сведения в министерство по строительству. В интервью журналистам "РИА Новостей" первый заместитель председателя профильного комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев объяснил, что приближение отопительного сезона для федеральных и региональных властей всегда считается одним из ключевых вызовов. Он пояснил, что в условиях суровой зимы заблаговременная и тщательная подготовка приобретает стратегическое значение.

От того, насколько качественно и своевременно будут выполнены все необходимые работы, зависит не только комфорт, но и безопасность миллионов граждан. Заблаговременная и комплексная подготовка региональных систем ЖКХ к зимнему сезону – это не просто рутинная обязанность, а стратегическая задача, требующая максимальной отдачи от всех уровней власти Владимир Кошелев, депутат ГД РФ

Политик уточнил, что в отчете власти требуют указать площадь многоквартирного жилищного фонда с централизованным или децентрализованным отоплением, а также количество объектов социального значения, котельные и их мощность, теплосети и теплонасосные станции, водопроводные сети и газопроводы. Дополнительно в документе будут приведены данные, касательно выделенных на модернизацию, капитальных ремонт, строительство и приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ финансах. Таким образом правительство увидит "слабые места" в системе и исключит риски прорывов теплотрасс, отключений воды и электричества, выхода из строя отопительных систем в самый пик холодов.

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Фото: Pitet.tv