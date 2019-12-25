В Госдуме рассмотрят документ об участии белорусов в российских выборах

Вячеслав Володин раскрыл суть предложений, направленных Владимиром Путиным законодателям.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о ратификации протокола о внесении изменений в договор между Россией и Белоруссией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года будет рассмотрен в приоритетном порядке. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте нижней палаты парламента. Ранее этот документ был внесен законодателям президентом Владимиром Путиным. Протокол предусматривает, что граждане Белоруссии, которые постоянно проживают на территории нашего государства, получат право избирать и быть избранными в российские органы местного самоуправления (МСУ). Аналогичную возможность в отношении белорусских органов МСУ получат граждане России, постоянно проживающие в соседней республике.

Инициатива направлена на дальнейшее укрепление интеграции и сотрудничества наших стран в рамках Союзного государства. Важно делать все для развития его потенциала, обеспечивая интересы людей. Вынесем законопроект для обсуждения на ближайший Совет ГД. Рассмотрим его в приоритетном порядке. Вячеслав Володин, депутат ГД РФ

Документ ранее был направлен в профильный комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Вячеслав Володин считает, что принятие документа станет важным шагом для властей, который позволит гражданам двух государств активнее участвовать в решении вопросов на местах.

Володин назвал число россиян, установивших самозапрет на кредиты.

Фото: Piter.tv