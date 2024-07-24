Володин назвал число россиян, установивших самозапрет на кредиты

В Госдуме считает, что принятый закон работает.

Свыше 12 миллионов человек за четыре месяца в добровольном режиме оформили самозапрет на кредиты с момента вступления соответствующего российского закона в силу. Соответствующее заявление сделал председатель Государственной думы Вячеслав Володин через собственный Telegram-канал. Депутат считает принятый от 1 марта 2025 года закон "рабочим". Парламентарий призвал граждан проинформировать пожилых родных и близких об имеющейся у них возможности.

Важно об этом проинформировать наиболее уязвимую категорию - пожилых людей. Рекомендую вам, уважаемые подписчики, рассказать о самозапрете на оформление кредитов родным и близким, а также при необходимости помочь с его подключением. Вячеслав Володин, председатель Госдума РФ

Володин добавил, что Госдума со своей стороны продолжит принимать меры, направленные на борьбу с кибермошенничеством

В ГД предложили дать участникам СВО бесплатно пользоваться бизнес-залами.

Фото: Telegram / Дума ТВ