В ГД предложили дать участникам СВО бесплатно пользоваться бизнес-залами

Сергей Миронов призвал коллег задуматься не только о бесплатном проезде, но и о комфорте передвижения.

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Государственной думы Сергей Миронов направил обращение председателю российского правительства Михаилу Мишустину с просьбой разрешить участникам специальной военной операции, включая добровольцев и членов их семей, бесплатно пользоваться бизнес-залами в аэропортах, вокзалах, морских портах, автобусных станций и иных транспортных узлов страны. Соответствующий текст документа получили журналисты. В письме представитель нижней палаты парламента заметил, что уже сейчас закон "О статусе военнослужащих" гарантирует военнослужащим бесплатный проезд в служебных целях, но при этом вопросы комфорта и дополнительных услуг для них остаются за рамками федерального регулирования.

Предлагается расширить меры социальной защиты, включив право на бесплатное посещение бизнес-залов всех транспортных узлов (терминалов), таких как вокзалы, аэропорты, морские и речные порты, автобусные станции. письмо от Сергея Мирлнова

Лидер политической партии добавил, что финансирование законодательной инициативы может быть реализовано через механизм государственно-частного партнерства с компенсацией затрат транспортным компаниям из государственного бюджета. Он пояснил, что важно внести корректировки в федеральный закон о бюджете, предусмотрев там отдельную строку расходов.

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Фото: Pitet.tv