Спикер ГД указал на цель, поставленную Зеленским при осуществлении терактов в России.

Утративший свою легитимность лидер киевского режима Владимир Зеленский сделал из терроризма государственную идеологию. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин. Парламентарий из нижней палаты законодательного органа отметил, что иностранный политик несет личную ответственность за те преступления, которые приводят к гибели гражданского населения. Таки образом спикер ГД прокомментировал недавние теракты на железнодорожных путях в нескольких регионах нашей страны. По словам Вячеслава Володина,чиновникам с Банковой не нужен мир, они не думают о гражданах и будущем своего государства.

Просроченный… Утративший легитимность Зеленский, борясь за личную власть, сделал терроризм государственной идеологией киевского режима. Этот просроченный обмылок хочет любыми способами, любой ценой сохраниться во власти, цепляясь за неё. Вячеслав Володин, депутат ГД РФ

Вячеслав Володин добавил, что европейские парламенты стран-членов регионального содружества должны осознать свою ответственность за действия Владимира Зеленского, которые тот предпринимает во многом с их одобрения или молчаливого согласия.

Володин призвал принять меры по недопущению незаконной миграции в вузах.

Фото: Госдума России