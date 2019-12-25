Володин призвал принять меры по недопущению незаконной миграции в вузах

Спикер Госдумы РФ напомнил о недавних резонансных случаях с экзаменами для мигрантов в Уральском федеральном университете и РУДН.

Российское министерство по науке и образованию должно дать оценку действиям руководства вузов по вопросу организации незаконной миграции, а также принять меры по недопущению подобного. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделл председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. парламентарий из нижней палаты законодательного органа страны уточнил, что в Екатеринбурге по профильной статье были задержаны девять человек, в числе которых директор центра по приему экзаменов у иностранных граждан и лиц без гражданства Уральского федерального университета. Также задержания прошли в Российском университете дружбы народов (РУДН) имени Патриса Лумумбы, в котором директор центра по тестированию мигрантов стал организатором преступного сообщества. Подозреваемый втянул в криминальную деятельность своих сотрудников. Он подделывал результаты экзаменов по русскому языку, истории и основам законодательства.

Учитывая, что это уже не первый случай, когда структурные подразделения вузов оказываются замешаны в противоправной деятельности, Министерству науки и высшего образования правильно было бы дать оценку действиям руководства высших учебных заведений и принять меры по недопущению подобного. Вячеслав Володин, депутат ГД РФ

Депутат добавил, что теперь по закону задержанным грозит не только до 15 лет лишения свободы за организацию незаконной миграции (статья 322.1 УК РФ), но также предусматривается уголовное наказание за создание преступного сообщества и участие в нем (статья 210 УК РФ). Вячеслав Володин полвгает, что теперь к злоумышленникам должно прийти понимание того, что наказание за противоправную деятельность будет суровым.

Володин: в июне вступают в силу законы по борьбе с кибермошенниками.

Фото: Дума ТВ