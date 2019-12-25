Володин: в июне вступают в силу законы по борьбе с кибермошенниками

По его словам, данные меры позволят защитить граждан от финансовых потерь.

В июне вступают в силу законы по борьбе с кибермошенниками. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, с 1 июня банкам, государственным органам, операторам связи и маркетплейсам запретят информировать граждан через иностранные мессенджеры. Кроме того, сообщения с кодами доступа для "Госуслуг" не будут приходить во время телефонного разговора. Володин подчеркнул, что данные меры позволят защитить граждан от финансовых потерь.

Ранее мы сообщали, что Госдума приняла закон о штрафах за продажу энергетиков детям.

Фото: Telegram / Вячеслав Володин