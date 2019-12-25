Госдума приняла закон о штрафах за продажу энергетиков детям

Депутаты одобрили изменения в КоаП.

Государственная дума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект группы депутатов о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков. Правки будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях. КоАП дополнен новой статьей 14.16.1. В тексте устанавливается ответственность за нарушение правил розничной продажи товара детям если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния. Для граждан штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Вячеслав Володин ранее говорил о том, что постановление станет продолжением системной работы на законодательном уровне по защите здоровья подрастающего поколения. Парламентарий заметил, что энергетики наносят вред здоровью и особенно опасны для растущего организма. Он отметил, что в особенности страдают сердце и кровеносная система детей, а из-за регулярного потребления напитков может обостриться ряд заболеваний нервной системы. Депутат нижней палаты законодательного органа страны Алексей Говырин добавил, что в отдельных субъектах России ограничение на продажу энергетиков несовершеннолетним уже действует, однако за такую продажу региональные власти привлекали к ответственности нарушителей только в ряде территорий. В частности, речь идет о Москве и Петербурге.

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Фото: Piter.tv