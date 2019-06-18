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В Госдуме предложили запретить мигранткам бесплатные роды в России
Сегодня, 8:53
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В Госдуме предложили запретить мигранткам бесплатные роды в России

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Такую меру объясняют ростом региональных бюджетов на лечение незастрахованных иностранных граждан.

Депутат Госдумы Михаил Матвеев предложил запретить мигранткам бесплатные роды в России. Об этом он заявил в интервью порталу URA.RU.

По его словам, такая мера необходима в связи с ростом региональных бюджетов на лечение незастрахованных иностранных граждан. Матвеев уточнил, что за последние пять лет в регионах израсходовали порядка 66 млрд рублей, которые ушли на оказание медпомощи мигрантам, в том числе и на роды.

Ранее в Госдуме предложили запретить благотворительные сборы на карты россиян.

Фото: Piter.tv

Теги: бесплатные роды, госдума россии, мигранты
Категории: Лента новостей, Новости России,

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