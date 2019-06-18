В Госдуме предложили запретить мигранткам бесплатные роды в России

Такую меру объясняют ростом региональных бюджетов на лечение незастрахованных иностранных граждан.

Депутат Госдумы Михаил Матвеев предложил запретить мигранткам бесплатные роды в России. Об этом он заявил в интервью порталу URA.RU.

По его словам, такая мера необходима в связи с ростом региональных бюджетов на лечение незастрахованных иностранных граждан. Матвеев уточнил, что за последние пять лет в регионах израсходовали порядка 66 млрд рублей, которые ушли на оказание медпомощи мигрантам, в том числе и на роды.

Ранее в Госдуме предложили запретить благотворительные сборы на карты россиян.

Фото: Piter.tv