В Госдуме предложили запретить благотворительные сборы на карты россиян

Депутат обосновала свою идею фактической невозможностью проконтролировать расходование средств.

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко предложила запретить благотворительные сборы на карты россиян. Ее слова приводят "Известия".

Занко выступила на Петербургском международном юридическом форуме с данным предложением. Она обосновала свою идею фактической невозможностью проконтролировать расходование средств. В качестве примера депутат привела ситуацию, когда устраивали сборы на лечение ребенка, организованные частными лицами, а в итоге помощь оказал один из благотворительных фондов.

Ранее в Госдуме предложили сделать бесплатным проезд в такси для беременных.

Видео: Telegram / Регнум