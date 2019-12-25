В Петербурге могут полностью запретить продажу вейпов уже на следующей неделе

В ЗакСе Петербурга единогласно поддержали полный запрет продажи вейпов.

Рабочая группа Законодательного собрания Санкт-Петербурга единогласно поддержала предложение о полном запрете продажи вейпов. По итогам заседания депутаты намерены подготовить соответствующую законодательную инициативу. Документ могут внести на рассмотрение городского парламента уже на следующей неделе. Об этом сообщил председатель ЗакСа Александр Бельский.

Он заявил, что поддерживает решение коллег и считает действующие ограничения недостаточными. По словам Бельского, Петербург последовательно ужесточал правила продажи вейпов, однако принятые меры не привели к ожидаемым результатам. Главным приоритетом он назвал защиту здоровья детей и молодежи.

Согласно данным, представленным рабочей группе, в Петербурге насчитывается более 600 специализированных магазинов вейпов и свыше 2 тыс. других торговых точек, реализующих устройства и жидкости для них.

По информации, приведенной на заседании, доля несовершеннолетних среди пользователей вейпов может достигать 45 %. Также отмечается снижение возраста первого знакомства с такими устройствами до 8 лет. Бельский выразил обеспокоенность тем, что электронные сигареты становятся доступны даже детям младшего школьного возраста.

Петербургские депутаты также договорились координировать действия с коллегами из Ленинградской области. Там законопроект о полном запрете продажи вейпов уже внесен на рассмотрение регионального парламента.

Ранее мы сообщили о том, что доходы бюджета Петербурга в 2027 году вырастут на 50 млрд рублей.

Фото: Piter.TV