Омбудсмен Петербурга намерена добиваться запрета продажи ядов детям

Анна Митянина изучит обстоятельства гибели школьника после покупки вещества на маркетплейсе.

Уполномоченная по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина заинтересовалась доводами адвоката по делу о гибели подростка после употребления нитрита натрия. Об этом ТАСС сообщил защитник Виталий Гудков.

Трагедия произошла в сентябре 2024 года. Школьник заказал пищевую добавку на маркетплейсе, однако, согласно одной из версий, перепутал ее с промышленной солью, имеющей такое же название. Тело подростка обнаружили в лесу в Зеленогорске. Рядом находилась термокружка с остатками вещества.

По словам Гудкова, детский омбудсмен намерена добиваться запрета на продажу опасных ядовитых веществ несовершеннолетним.

Расследование обстоятельств гибели подростка завершили, однако в возбуждении уголовного дела по статье о производстве опасных товаров отказали. После обращения к городскому прокурору в отношении производителя составили протокол об административном правонарушении. Тем не менее в возбуждении уголовного дела вновь отказали.

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