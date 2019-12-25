Лантратова рассказала, что делать при взломе "Госуслуг"

Уполномоченный по правам человека призвала как можно быстрее блокировать финансовую операцию мошенников.

Людям, у которых мошенники украли доступ к электронной почте, "Госуслугам" или банковским приложениям, необходимо в первую очередь сменить пароли, завершить неизвестные сеансы и проверить привязанные номера телефонов. Соответствующей информацией с журналистами информационного агентства "РИА Новости" поделилась уполномоченный по правам человека на российской территории Яна Лантратова. Омбудсмен уточнила, что при раскрытии паспортных данных важно проверить кредитную историю. А незнакомый кредит или ошибочную запись нужно сразу же оспаривать. При хищении аферистов денежных средств с банковской карты важно действовать оперативно. Наиболее опасной реакцией человека на проблему будет ее замалчивание. При угрозе требуется блокировать карту и доступ к онлайн-банкингу.

Если злоумышленники получили доступ к электронной почте, "Госуслугам" или банковским приложениям, необходимо поменять пароли, завершить неизвестные сеансы и проверить привязанные номера телефонов. Яна Лантратова, омбудсмен по правам человека в России

Омбудсмен добавила, что в течение суток после сообщения о списании денежных средств надо подать в банк заявление о несогласии с финансовой операцией. Далее следует обратиться в полицию и сохранить все доказательства, включая переписку, номера телефонов, чеки и выписки. Однако в том случае, если гражданин под влиянием мошенников самостоятельно перевел деньги или передал им банковские данные, то банк по общему правилу не обязан автоматически возвращать потерпевшему всю сумму. Возможность возврата будет зависеть от обстоятельств операции, действий банка и имеющихся доказательств.

Лантратова: время ожидания приема участкового врача не должно превышать 24 часов.

Фото: Макс / Яна Лантратова