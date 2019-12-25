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Подростка подозревают в поджоге автомобиля и прицепа в Кировске
Сегодня, 12:01
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Подростка подозревают в поджоге автомобиля и прицепа в Кировске

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Никто не пострадал, сумма материального ущерба составила свыше 2 млн рублей.

В Кировске задержали подростка, который подозревается в поджоге автомобиля и прицепа. Об этом рассказали в МВД России. 

В полицию Ленинградской области вечером 29 сентября поступила информация о возгорании машины на территории парка культуры и отдыха. По предварительным данным, 17-летний юноша в ходе конфликта с охранником общественного пространства поджег транспортное средство и находившийся рядом прицеп. Никто не пострадал, сумма материального ущерба составила свыше 2 млн рублей. 

Злоумышленника поймали днем 30 сентября. По факту поджога возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Необходимые проверочные мероприятия продолжаются. 

Ранее на Piter.TV: житель Ленобласти поджег дом знакомого из-за долга. Размер причиненного ущерба в настоящее время устанавливается.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: кировск, происшествия
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Пожар, Происшествия, Лента новостей,

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