Подростка подозревают в поджоге автомобиля и прицепа в Кировске

Никто не пострадал, сумма материального ущерба составила свыше 2 млн рублей.

В Кировске задержали подростка, который подозревается в поджоге автомобиля и прицепа. Об этом рассказали в МВД России.

В полицию Ленинградской области вечером 29 сентября поступила информация о возгорании машины на территории парка культуры и отдыха. По предварительным данным, 17-летний юноша в ходе конфликта с охранником общественного пространства поджег транспортное средство и находившийся рядом прицеп. Никто не пострадал, сумма материального ущерба составила свыше 2 млн рублей.

Злоумышленника поймали днем 30 сентября. По факту поджога возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Необходимые проверочные мероприятия продолжаются.

Ранее на Piter.TV: житель Ленобласти поджег дом знакомого из-за долга. Размер причиненного ущерба в настоящее время устанавливается.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти