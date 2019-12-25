Отделение СФР подготовило для петербуржцев и жителей Ленобласти насыщенную программу ко Дню пожилого человека

Участие во всех мероприятиях бесплатное.

В честь Международного дня пожилых людей, который отмечается 1 октября, Отделение Социального фонда России (СФР) по Петербургу и Ленобласти подготовило для посетителей Центров общения старшего поколения насыщенную праздничную программу. События не ограничатся одной датой: творческие конкурсы, мастер-классы и встречи со специалистами ОСФР будут идти в течение всего октября.

В регионе успешно работают 7 Центров общения старшего поколения. Проект реализуется с 2022 года в рамках нацпроекта "Семья" и направлен на поддержку активного долголетия и социальную вовлеченность людей "серебряного" возраста. Востребованность формата подтверждается статистикой: если за весь 2025 год в центрах прошло 1037 мероприятий для более чем 10 тысяч гостей, то только за девять месяцев 2026 года состоялось уже 1485 встреч, собравших почти 9,5 тысяч человек. Таким образом, по числу событий центры уже в 1,5 раза превзошли показатели всего прошлого года.

Забота о старшем поколении – это приоритет для регионального Отделения СФР. Сегодня Центры общения старшего поколения, созданные в рамках нацпроекта "Семья", стали точками притяжения для людей "серебряного" возраста во всем регионе. В День пожилого человека везде пройдут интересные и полезные мероприятия. Это прекрасная возможность выразить признательность ветеранам и подарить им наше внимание Константин Островский, управляющий Отделением СФР по Петербургу и Ленобласти

В октябрьскую программу включены занятия из цикла "Азбука интернета", видеоконференция о начислении пенсий и дополнительных выплатах, очные индивидуальные консультации по правовым, пенсионным и социальным вопросам, помощь в установке цифрового ID в мессенджере Макс и разбор тонкостей цифровой безопасности, праздничные и досуговые мероприятия, приуроченные к 1 октября.

Участие во всех мероприятиях бесплатное. Центры открыты для всех желающих – как для тех, кто уже нашел здесь друзей, так и для новичков.

Адреса Центров общения старшего поколения:

Петербург:

пр. Энергетиков, д. 60, корп. 2, лит. А

пр. Народного Ополчения, д. 207, корп. 1

Расстанная улица, д. 20, лит. К

Ленинградская область:

г. Кириши, ул. Декабристов Бестужевых, д. 6

г. Приозерск, ул. Ленина, д. 15А

г. Сланцы, ул. Ленина, д. 16

г. Волхов, ул. Молодежная, д. 25

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Фото: Piter.TV