Мужчина погиб при детонации БПЛА под Белгородом

Оперативный штаб региона сообщил о гибели мирного жителя при налете БПЛА ВСУ.

FPV-дрон сдетонировал в Грайворонском округе Белгородской области во время атаки Вооруженных сил Украины. Мужчина погиб на месте, заявили в региональном оперативном штабе.

По данным оперштаба, взрыв FPV-дрона произошел в городе Грайворон. В результате детонации мужчина получил смертельные ранения. Также в селе Почаево Грайворонского округа частный дом был атакован БПЛА, что привело к повреждению остекления.

В селе Головчино украинский беспилотник сдетонировал во дворе частного жилища— повреждены фасад, окна и грузовой автомобиль. В селе Новостроевка-Первая при атаке были выбиты окна в жилом доме. В настоящее время на месте работают оперативные и правоохранительные службы региона.

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Фото: Piter.TV