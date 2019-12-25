Закупки беспилотников в Петербурге и Ленобласти выросли в 1,6 раза за 8 месяцев

Наибольший спрос на беспилотники традиционно предъявляет сфера образования.

В январе-августе 2026 года количество государственных закупок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по законам №44-ФЗ и №223-ФЗ увеличилось в 1,6 раза. По данным компании "Тендерплан", которые приводят "Ведомости Северо-Запад", за восемь месяцев было проведено 134 закупки против 86 годом ранее. При этом сумма трат в самом Петербурге выросла более чем вдвое.

Региональная статистика показывает разную динамику. В Петербурге число контрактов выросло в 1,7 раза – до 92 штук, а объем финансирования увеличился в 2,4 раза, достигнув 491,1 млн рублей. Средний чек одной закупки поднялся с 3,8 до 5,3 млн рублей. В Ленинградской области количество процедур прибавило 36% (до 42 штук), однако финансовое выражение сократилось на 3% – до 66,1 млн рублей. Средняя стоимость контракта снизилась с 2,2 до 1,6 млн рублей. Основными поставщиками по крупнейшим контрактам стали компании "Геоскан Москва", "ГТЛК", "Цифровые Технологии", "ИЦТ" и "Солис".

Наибольший спрос на беспилотники традиционно предъявляет сфера образования. С января по август для школ, молодежных центров, учреждений дополнительного образования и вузов двух регионов закупили 77 партий дронов (рост в 1,5 раза), потратив на это 294,7 млн рублей. (рост вдвое). Эксперты связывают эту динамику с изменениями в школьной программе: с 1 сентября 2026 года изучение БПЛА включено в обязательную часть курса, а для старшеклассников выпущен первый федеральный учебник. В связи с этим учебные заведения активно приобретают сами аппараты, тренажеры-симуляторы и комплекты для сборки.

Число контрактов для госучреждений и ведомств, не связанных с образованием, за отчетный период выросло в 2,1 раза (до 77 штук), а их общая сумма увеличилась в 2,5 раза – до 145,5 млн руб. Самую дорогую закупку стоимостью 92 млн рублей совершило ПАО "Россети Ленэнерго". Компания объявила тендер на разработку автономного роботизированного комплекса со встроенным искусственным интеллектом на базе беспилотника.

Заведующий кафедрой безопасности Президентской академии в Санкт-Петербурге Александр Дмитриев пояснил изданию, что общий рост рынка обусловлен запуском национального проекта "Беспилотные авиационные системы", на который до 2030 года выделено 696 млрд рублей. (в том числе 26 млрд рублей в текущем году). По его мнению, резкий рост закупок для гражданских отраслей также связан с низкой базой 2025 года.

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