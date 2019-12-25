Муж погибшей от удара ВСУ в Нижнекамске: взорвавшийся БПЛА изрешетил такси

Мужчина до последнего надеялся, что жена выжила и находится в больнице.

Девушка приехала из Елабуги в гости к подругам. Такси, в котором она ехала, поразили осколки взорвавшегося БПЛА. Муж 28-летней погибшей в Нижнекамске рассказал RT подробности трагедии.

По его словам, жена ехала на такси из ночного клуба, когда осколки взорвавшегося БПЛА изрешетили машину. Супруг сообщил, что она приехала из Елабуги к подругам, с которыми училась в педагогическом колледже.

Собеседник издания отметил, что девушки вышли под утро из заведения и вызвали такси. О трагедии он узнал утром, когда получил сообщение о том, что беспилотник упал на автомобиль.

Мужчина до последнего надеялся, что супруга выжила и попала в больницу с ранениями. Но потом ему позвонили и сказали, что нужно приехать в морг. Похороны девушки прошли 14 сентября в Елабуге. У неё остались мама и брат.

Ранее мы сообщали, что в начале августа боевики атаковали Нижнекамск, погибли 12 человек, в том числе ребенок.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)