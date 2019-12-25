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Роспотребнадзор зафиксировал более 1300 укусов клещей за неделю в Петербурге и Ленобласти
Сегодня, 13:08
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Роспотребнадзор зафиксировал более 1300 укусов клещей за неделю в Петербурге и Ленобласти

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Среди районов Северной столицы, согласно данным мониторинга, лидировал Курортный район (25,7% обращений).

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти опубликовало еженедельный мониторинг инфекций, передающихся клещами, за период с 24 по 30 сентября 2026 года. За это время в медицинские организации обратились 1327 человек.

В ведомстве сообщили, что большинство пострадавших (83,8%) обратились в медучреждения Петербурга, однако 16,2% пациентов пришлось на Ленинградскую область. Укусы чаще происходили именно в 47-ом регионе –  на долю Ленобласти пришлось 79,3% случаев, тогда как на Санкт-Петербург –  8,3%.

Среди районов Северной столицы, согласно данным мониторинга, лидировал Курортный район (25,7% обращений), за ним следовали Выборгский (17,1%) и Красносельский (10,5%). В Ленинградской области больше всего укусов было зафиксировано в Приозерском районе (30,2%), затем шли Выборгский (24,7%) и Всеволожский (20,9%).

Ранее мы сообщили о том, что более 22,7 тысяч случаев ОРВИ и гриппа зарегистрировали в Петербурге.

Фото: Pxhere

Теги: клещи, санкт-петербург
Категории: Картина дня, Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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