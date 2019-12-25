Делегация Петербурга во главе с Кириллом Поляковым прибыла в Минск перед заседанием Совета сотрудничества

В первый день представители города посетили Минский моторный завод, где ознакомились с работой сборочной линии одного из крупнейших белорусских производителей двигателей.

Делегация Петербурга во главе с вице-губернатором Кириллом Поляковым начала рабочий визит в Минск. Поездка проходит накануне 16-го заседания Совета делового сотрудничества Петербурга и Беларуси, запланированного на конец октября.

В первый день представители города посетили Минский моторный завод, где ознакомились с работой сборочной линии одного из крупнейших белорусских производителей двигателей. На предприятии выпускают более 40 модификаций силовых агрегатов для автомобилей, автобусов и сельскохозяйственной техники. С руководством завода обсудили возможности расширения взаимодействия с петербургскими компаниями. В частности, двигатели производителя уже устанавливаются на мини-погрузчики петербургской компании "Митракс", которые используются для уборки внутриквартальных территорий Северной столицы.

Отдельной темой стало сотрудничество в сфере здравоохранения и коммунального хозяйства. На встрече с министром здравоохранения Беларуси Александром Ходжаевым и представителями "Минскводоканала" стороны обсудили закупку оборудования для очистки сточных вод у городских производителей. Белорусское предприятие выразило заинтересованность в дальнейшем партнерстве с Петербургом.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург и Республика Сербская утвердили "Дорожную карту" сотрудничества до 2029 года.

Фото: пресс-служба Комитета по внешним связям Петербурга