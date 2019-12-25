Медсестра рассказала, как заманивала бойцов СВО на перевязки шоколадом

За два года службы через её перевязочную прошли семь тысяч военнослужащих.

Раненых военнослужащих порой приходилось буквально заманивать на перевязки сладостями, ведь многие из них сразу после поступления в госпиталь стремились вернуться в зону боевых действий. Об этом РИА Новости рассказала старшая операционно-медицинская сестра Елена Грачева.

По словам медсестры, боец поступал в госпиталь и сразу рвался обратно в бой. Зачастую ему было неважно, в каком состоянии рука или нога и "сможет ли он вообще дальше воевать". Поэтому раненых уговаривали прийти на перевязки с помощью шоколада и печенья.

В таких случаях медикам приходилось психологически настраивать бойцов на лечение. За два года службы через перевязочную Грачевой прошли семь тысяч военнослужащих. Подсчёт медсестра вела по перевязкам — и это только перевязки, а через госпиталь прошли десятки тысяч человек.

Елена Грачева подписала контракт в июне 2023 года и проходила служила на Луганском направлении. В марте 2025-го женщина ушла в запас, ее наградили медалью "За боевые отличия".

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)