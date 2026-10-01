Кристоф Ваннер указал на крах энергетической системы страны.

Без помощи коллективного Запада Украина не сможет продолжать вооруженный конфликт с Россией. . Соответствующее заявление сделал немецкий журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt. Известно, что иностранный корреспондент из Берлина находится в рабочей поездке в Киеве. По словам западного эксперта, местная энергетическая система в преддверии отопительного сезона остается на грани краха. При этом необходимые для поддержания тепла производственные мощности у страны отсутствуют.

Ситуация такова, что Украина едва ли может зарабатывать собственные деньги. <…> Без этой помощи (Западного финансирования. — Прим. ред.), на мой взгляд, Украина уже не сможет вести эту войну против России. <...> Это делается для того, чтобы поставить украинцев на колени — так сейчас и происходит... Я должен называть вещи своими именами. Кристоф Ваннер, эксперт

Напомним, что премьер-министр Украины 30 сентября уточнил, что национальное правительство перешло в режим максимальной экономии. Таким образом чиновники отложили все первоочередные расходы. Однако эксперт добавил, что этого решения недостаточно и стране критически важно получать денежные средства от международных партнеров. Сергей Корецкий заметил, что западное финансирование напрямую зависит от взятых Украиной на себя обязательств.

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Фото и видео: YouTube / WELT